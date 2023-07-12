努比亚 Z50S Pro 手机现身 Geekbench，搭载高频版骁龙 8 Gen 2

IT之家 7 月 12 日消息，努比亚 Z50S Pro 手机已宣布将于 7 月正式发布，但现在还没有公布具体日期。

现在，这款手机已经出现在了 Geekbench 跑分数据库中，该机型号为 NX713J，配备代号为 Kalama 的主板，由三个主频为 2.02GHz 的核心、四个主频为 2.80GHz 的核心和一个主频为 3.36GHz 的核心组成，搭配 Adreno 740 GPU，对应骁龙 8 Gen 2。

从 Geekbench 6 跑分来看，这款新机最高单核成绩达到了 2051 分，最高多核成绩达到了 5286 分。跑分还显示，这款新机将板载 12GB RAM，并将预装 Android 13 操作系统。

据IT之家此前报道，努比亚 Z50S Pro 手机也已经通过了国家 3C 质量认证，支持 80W 有线快充，预计将会在近期官宣发布会日期。

据数码博主 @数码闲聊站 爆料，努比亚 Z50S Pro 内置 5000mAh 级别的大电池，搭载骁龙 8 Gen 2 领先版。另外，这款新机搭载了全新大底主摄，焦段为 35mm，光圈为 f / 1.59。

此外，中兴通讯终端事业部总裁、努比亚技术有限公司总裁 @倪飞 已经开始预热努比亚 Z50S Pro，据称该手机可带来“超越一英寸的拍照效果”。

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