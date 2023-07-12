Rufus 4.2.4070 Beta 更新：修复 Windows ISO 崩溃问题、添加 FFU 和 ZIP64 支持

IT之家 7 月 12 日消息，Rufus 今天发布了 4.2.4070 Beta 版本更新，重点修复了用户尝试打开 32 位（x86）版本 Windows ISO 镜像之后，软件出现崩溃的问题。

本更新还针对已吊销 UEFI 的 bootloaders，添加了检测和警告功能。

本次更新会根据 Secure Boot Forbidden Signature Database，以及微软的 Secure Boot DBX 编制黑名单，阻止危险的 UEFI 可执行文件。

新版本还添加支持 ZIP64，这意味着用户现在可以提取大于 4GB 的.zip 图像。现在还可以将磁盘添加或还原为压缩的虚拟硬盘 v2 （VHDX） 镜像，以及对完整闪存更新 （FFU） 镜像的实验性支持。

FFU 是基于扇区的，与基于文件的 WIM（Windows 镜像文件格式）不同，这意味着 FFU 的部署速度更快，尽管最终会得到更大的文件大小。

IT之家在此附上 Rufus 4.2.4070 Beta 下载地址：官网 | GitHub

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