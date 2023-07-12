Android 14 Beta 4 更新发布，Pixel 手机 / Fold / Tablet 可下载

IT之家 7 月 12 日消息，谷歌今日面向 Pixel 用户推送了 Android 14 Beta 4 版本更新（UPB4.230623.005），包含多项修复和优化。

用户需要注册 Android Beta 计划，然后就能自动获得 Android 14 Beta 4 的无线（OTA）更新。符合条件的设备包括 Pixel 4a 5G、5、5a、6、6 Pro、6a 、7、7 Pro、7a，以及最新加入的 Pixel Fold 和 Pixel Tablet 系列设备。

修复了开发人员报告的问题：

修复了导致通知停止显示和“快速设置”磁贴停止工作直到设备重新启动为止的系统问题。

修复了有时会导致 VoIP 应用程序在屏幕锁定或应用程序置于后台时停止录制音频的系统问题。

修复了将设备从始终显示模式转换为锁定屏幕时，当前播放歌曲的标题会突然消失或被其他信息替换的问题。

修复了有时会阻止设备充电，或允许设备充电但错误报告所连接的充电线或配件存在问题。