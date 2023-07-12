Android 14 Beta 4 更新发布，Pixel 手机 / Fold / Tablet 可下载

IT之家 7 月 12 日消息，谷歌今日面向 Pixel 用户推送了 Android 14 Beta 4 版本更新（UPB4.230623.005），包含多项修复和优化。
用户需要注册 Android Beta 计划，然后就能自动获得 Android 14 Beta 4 的无线（OTA）更新。符合条件的设备包括 Pixel 4a 5G、5、5a、6、6 Pro、6a 、7、7 Pro、7a，以及最新加入的 Pixel Fold 和 Pixel Tablet 系列设备。
修复了开发人员报告的问题：
修复了导致通知停止显示和“快速设置”磁贴停止工作直到设备重新启动为止的系统问题。
修复了有时会导致 VoIP 应用程序在屏幕锁定或应用程序置于后台时停止录制音频的系统问题。
修复了将设备从始终显示模式转换为锁定屏幕时，当前播放歌曲的标题会突然消失或被其他信息替换的问题。
修复了有时会阻止设备充电，或允许设备充电但错误报告所连接的充电线或配件存在问题。
修复了有时导致 Android 系统智能服务崩溃的系统问题。
其他已解决的问题：
修复了使用多组凭据时导致 CredentialManager 注册表失败的问题。
修复了 HealthConnect API 在某些情况下向调用应用程序返回空指针异常的问题。
修复了某些设备上可能导致启动循环和“应用程序未响应”消息的问题。
修复了在白天和夜间模式之间切换时系统 UI 上的某些元素无法正确重新调整主题的问题。
修复了在画中画（PiP）模式下使用应用程序（例如 Google 地图）然后锁定屏幕并通过点击锁定屏幕上的通知重新打开应用程序时导致画中画（PiP）窗口无响应的系统问题。
修复了为主屏幕设置新壁纸时锁屏壁纸有时会重置为空白、黑屏的问题。
修复了导致启动器中 UI 动画效果不佳的问题。
修复了在工作配置文件设置期间错误显示意图选择器对话框的问题，这会干扰用户成功完成设置。
修复了导致通知圆角边框显示不正确的问题。
修复了如果禁用 eSIM，设备有时可能会变得无响应的问题。
修复了锁定屏幕有时会卡在空白、黑屏的问题。
修复了 ConnectivityService 的一个问题，该问题在极少数情况下可能会导致设备崩溃并重新启动。
修复了有时导致系统音量滑块卡在屏幕上的问题。
修复了启用 TalkBack 时某些“设置”页面的标题未正确读出，以及无法访问系统“设置”应用程序中的某些区域的问题。
修复了如果在注册期间旋转设备，可能会导致指纹注册失败的问题。
修复了连接的蓝牙设备在系统音频输出切换器中排名不正确的问题。
修复了点击通知启动意图后通知栏未关闭的问题。
修复了有时导致查看壁纸预览时模拟时钟无法显示的问题。
修复了有时导致仅右侧蓝牙耳机配对的问题。
修复了导致应用程序启动动画无法正确播放的问题。
修复了当取消非优先通知组时来自优先对话的通知被错误地取消的问题。
修复了按下复制按钮后共享表有时崩溃的问题。
修复了如果用户编辑共享表中的图像，UI 不会返回共享表工作流程的问题。
修复了有时导致人脸解锁失败的问题。
修复了有时导致 USB 耳机在连接到使用 LTE 语音（VoLTE）拨打电话的设备时消耗额外电量的问题。
修复了有时会导致启动应用程序后启动器崩溃的空指针异常。
修复了使用具有工作配置文件的设备时，工作配置文件中的 Google Play 商店应用程序在启动时会挂起或崩溃的问题。
修复了在某些情况下导致系统 UI 崩溃的各种问题。
修复了影响系统稳定性的其他各种问题。
IT之家附 Android 14 Beta 4 版本完整包和 OTA 包下载地址：
Pixel Tablet：Factory Image — OTA
Pixel Fold：Factory Image — OTA
Pixel 7a：Factory Image — OTA
Pixel 7 Pro：Factory Image — OTA
Pixel 7：Factory Image — OTA
Pixel 6a：Factory Image — OTA
Pixel 6 Pro：Factory Image — OTA
Pixel 6：Factory Image — OTA
Pixel 5a：Factory Image — OTA
Pixel 5：Factory Image — OTA
Pixel 4a（5G）：Factory Image — OTA
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