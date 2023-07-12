美国法官：微软收购动视暴雪虽然会伤害索尼，但有利于玩家

IT之家 7 月 12 日消息，在经过五天的激烈庭审后，加州法官杰奎琳・斯科特・科利（Jacqueline Scott Corley）昨日驳回了 FTC 的初步禁令请求，允许微软完成 690 亿美元收购动视暴雪的交易。

尽管 CMA 等监管机构认为微软收购动视暴雪将会伤害消费者或者云游戏市场，但 Corley 法官并不这么认为。她明确指出：该交易可能会损害索尼的利益，但会让《使命召唤》玩家和未来的玩家受益。

动视暴雪旗下拥有《魔兽世界》、《使命召唤》、《糖果粉碎传奇》等知名游戏品牌，微软于去年 1 月宣布以 690 亿美元（IT之家备注：当前约 4988.7 亿元人民币）的价格收购动视暴雪，这是游戏行业有史以来最大的一笔并购交易。

美国联邦贸易委员会（FTC）认为，这笔交易会损害游戏市场的竞争，削弱创新和消费者的选择，因此在 3 月向法院提出了初步禁令请求，试图阻止微软在 7 月 18 日的最后期限前完成交易。

然而 Corley 法官在听取了双方的证词和论点后认为 FTC 没有提供足够的证据证明这笔交易会大大减少竞争，因此拒绝了 FTC 的请求。

同时，动视暴雪也对这一决定做出了反应。“我们的合并将有利于消费者和工人”，动视暴雪首席执行官鲍比・科蒂克（Bobby Kotick）在一份声明中说，“这将促进竞争，而不是让根深蒂固的市场领导者继续主导我们快速增长的行业。”

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