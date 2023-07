Nothing Phone 手机将在印度开设首个独家服务中心，今年计划开 5 家

IT之家 7 月 11 日消息,据外媒 gsmarena 报道,Nothing 公司将在班加罗尔市开设其在印度的第一个独家服务中心,该公司计划今年在印度推出五个独家服务中心。

▲ Nothing Phone(2)

报道称,独家服务中心将定期为 Nothing 客户举办服务营活动,客户可以购买配件、屏幕意外险和保修升级包。

Nothing 公司计划在 7 月底前将其在印度的服务中心总数从 230 个扩大到 300 多个,该公司还将其客户服务团队增加 50%。Nothing 计划 2023 年内在印度五个城市开设五个独家服务中心,到 2024 年底再开设 20 个。

▲ Nothing Phone(1)

Nothing 公司于去年 7 月发布了旗下首款手机 Nothing Phone(1),其凭借“透明外壳 + LED 灯”的外观设计在印度等海外市场取得了不错的口碑。该公司第二款手机 Nothing Phone (2)手机会在今日正式发布,感兴趣的朋友可以关注一下。

IT之家附 Nothing Phone(2)爆料参数:

骁龙 8 + 处理器

6.7 英寸 AMOLED 显示屏,支持 120Hz 刷新率

4700mAh 电池

Nothing OS 2.0 系统

透明 Type-C 数据线

