丰田和 Stellantis 质疑美国电动汽车补贴政策：新规歧视插电式混动车型

IT之家 7 月 12 日消息，美国政府计划通过限制油车尾气排放、促进电动汽车的销售来减少污染，但这一举动遭到了丰田和 Stellantis 的强烈反对。

这两家汽车制造商表示，该计划将迫使激进且不切实际的电动汽车销售，给电池等关键产品供应带来压力。

根据美国最新计划，电动汽车在 2032 年将占新型轻型汽车销量的 67%，在新型中型汽车销量中占 46%。

据彭博社报道，丰田和 Stellantis 在向联邦政府提交的评论中警告称，拟议的汽车和轻型卡车排放限制过于乐观，并存在歧视插电式混合动力车型的情况。

丰田表示，白宫的提案“低估了电池制造业的关键挑战，包括矿物的稀缺性、这些矿物质不是在美国开采或提炼出来的事实、基础设施不足以及电动汽车的高成本等诸多问题”。

Stellantis 表示，EPA 对电动汽车市场增长的预期“过于乐观”，并“假设了一个‘完美’的过渡”。

该车企指出，EPA 低估了制造能力滞后和消费者支出等挑战，这给汽车行业带来了重大风险。“无论这些假设是否成立，汽车行业都必须遵守这些标准。”

值得一提的是，特斯拉对于这一新规有着截然不同的态度，他们认为美国环保署应该采取更严格的要求，并呼吁将其 2032 年电动汽车普及率目标至少定为 69%。

特斯拉表示，其内部模型预测 2026 年销售的车辆中有 28% 是零排放车型，并表示环保署的“模型严重低估了特斯拉的销量，将其预测为每年不到 10 万辆”（IT之家注：特斯拉上半年交付 88 万辆新车）。

此外，福特还鼓励 EPA 在 2027 年至 2029 年的短期内放宽其要求，以便车企更好地过渡到 2032 年标准。

相关阅读：

《丰田计划到 2030 年销售 20 万辆氢动力汽车，中国和欧洲为主要目标市场》

《特斯拉希望美国环保局采用更严格的车辆排放标准》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。