市场监管总局：明年 8 月起，未获得 3C 认证的锂电池、充电宝不得出厂销售

IT之家 7 月 12 日消息，日前，国家市场监督管理总局发布公告，自 2023 年 8 月 1 日起，对锂离子电池和电池组、移动电源实施 CCC 认证管理。

自 2024 年 8 月 1 日起，未获 CCC 认证证书和标注认证标志的，不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。

CCC 认证全称为中国强制性产品认证（China Compulsory Certification），是我国按照市场化、国际化原则对涉及人身健康安全环保的产品实施的市场准入制度。

锂离子电池、电池组、移动电源等设备由于使用了易燃的有机电解液，存在一定的潜在风险。

认证依据标准方面，锂离子电池和电池组依据《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》（GB 31241），移动电源依据《音视频、信息技术和通信技术设备第 1 部分：安全要求》（GB 4943.1）和《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》（GB 31241）。

认证实施规则方面，对上述产品开展 CCC 认证，依据《强制性产品认证实施规则电子产品及安全附件》（编号：CNCA-C09-01:2023）。

IT之家附市场监管总局发布的公告图解如下：

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