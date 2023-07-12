上汽名爵官宣纯电小车 MG MULAN 限时优惠 24000 元，现售 11.58 万元起

IT之家 7 月 12 日消息，日前，上汽名爵发布公告，旗下纯电小车 MG MULAN 即日起可享限时现金优惠 24000 元，这意味着该车当前起售价来到 11.58 万元。同时，官方宣布即日起下单还可享受“万元”权益礼包：

三电无忧礼：三电终身质保，价值 8999 元

0 息金融礼：价值 4999 元

贴息安装礼：专属充电桩、安装套餐，价值 3999 元

上汽名爵官方表示，活动有效期为 7 月 1 日-7 月 31 日，不包含 425km 时尚版车型。

资料显示，MG MULAN 车型在欧洲市场较受欢迎，官方号称 2023 年 1-5 月蝉联中国电车欧洲销量冠军，为“纯电车注册量前十榜单中唯一的中国品牌车型”。

IT之家此前报道，2023 年 6 月末，上汽名爵在法国公布了一项新的优惠租赁服务，允许法国用户以每月 99 欧元（当前约 785 元人民币）的价格租用 MG4 电动汽车（即为 MG MULAN 的海外车型）。这项优惠服务的有效期为 7 月 1 日至 8 月 31 日，由上汽名爵和法国农业信贷银行合作进行。

根据法国电动汽车协会 Avere-France 的数据，从中国进口的 MG4 在 5 月份法国最畅销电动汽车中排名第五。

名爵 MG MULAN 基于上汽星云架构打造，配备全新超级电驱驱动系统及魔方电池，于 2022 年 9 月上市。该车提供两驱版和四驱版，分三个动力版本对应三种续航里程。其中，动力系统包括 125kW 单电机 + 51kWh 电池版本、150kW 单电机 + 64kWh 电池版本、总功率 315kW 双电机 + 64kWh 电池版本，对应的续航里程分别为 425km、520km 和 460km。

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