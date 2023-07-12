暗网毒品黑市“Silk Road”二号人物 Variety Jones 被捕，判处 20 年监禁

IT之家 7 月 12 日消息，“Silk Road”是一个臭名昭著的大型暗网毒品市场，在美国联邦调查局的协调下于十年前被关闭，该黑市的头号人物 Ross Ulbricht 在网站关闭同期于旧金山的图书馆被捕，并被判终身监禁。

“Silk Road”的二号人物 Roger Thomas Clark，代称 Variety Jones，在网站关闭两年后被追踪到，最终于泰国被逮捕，据杂志《连线》报道，Clark 今日已被判处 20 年徒刑，与他的前老板一起进入联邦监狱。

▲ 图源联邦调查局

Roger Thomas Clark 现年 62 岁，为加拿大国籍。他开创了基于匿名、加密货币的线上非法毒品销售模式，这种模式至今在暗网上仍然存在。

据悉，Clark 向 Ulbricht 提供了关于“Silk Road”网站安全漏洞、技术基础设施、用户和供应商之间的规则、销售推广等方面的建议。此外，Clark 还协助 Ulbricht 聘请了一名程序员，以帮助改善和维护该网站的基础设施。

法官 Sidney Stein 在宣判时表示，“Clark 错误地将他认为毒品应该合法化的信念，转化为对犯罪组织的实质帮助，从而造成了一系列非法行为”。

Sidney Stein 同时表示，Clark 明显有意参与 Silk Road 网站的运营，判决必须反映出他作为一个庞大犯罪组织的领导者所必然面对的后果。

审判结束后，Roger Thomas Clark 被判没收 160.61 万美元（IT之家注：约 1157.81 万元人民币）的非法所得，处 20 年有期徒刑，刑满释放后还将面临 3 年管制。

▲ 图源 Pexels

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