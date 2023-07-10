日本警察将使用 AI 分析可疑人员动作、表情，应对“独狼”式犯罪

IT之家 7 月 10 日消息，据日经中文网报道，日本警察厅最早将在今年年内开始强化 AI 侦测工作，通过 AI 来分析监控摄影机的系统并进行实际验证，有望为检测出可疑动作和携带武器等行为发挥积极作用。

IT之家注意到，日本警察将启用 AI 图像分析系统，其包括针对人物动作的“行为检测”和锁定人物的“面部识别”两方面，而警察厅需要验证的是其中的“行为检测”。

图源 Pixabay

该模式将通过学习可疑人员的动作形式，能够掌握如环顾四周等异常动作，可在难以用肉眼确认的人群中检测到可疑行为，随后可以通过补充警力等形式，来排除警卫风险。

不止于此，警察还将测试可疑物品检测、对人物闯入限制区域的行为检测，在实际验证中确认其检测精度之后，并慎重讨论实际使用的可能性。

该系统用以实证的背景是“独狼”式犯罪的威胁开始增加，罪犯在组织上没有联络，警方能够觉察的难度加大。日本公共政策调查会研究中心负责人、反恐专家板桥功指出，“利用 AI 图像分析技术在欧美及亚洲已投入广泛使用，当前日本企业也在研究行为检测。这将有利于高效配置警力。”

此外，法国政府也已经通过了允许在 2024 年巴黎奥运会、残奥会警备系统中利用 AI 系统的法案。

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