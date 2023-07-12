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索尼 70-200mm F4 G II 镜头外观曝光：比老款短，有微距功能

2023/7/12 14:41:05 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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感谢IT之家网友 独立摄影师雨雪载途 的线索投递！

IT之家 7 月 12 日消息，外媒 sonyalpharumors 今日曝光索尼 70-200mm G 二代镜头的首张外观图。

图源 sonyalpharumors

如上图所示，索尼 70-200mm G II 镜头采用了与上代相同的小白炮设计，但尺寸更短。重量方面，消息称新款为 794 克，而老款则是 840 克。

图源 sonyalpharumors

这款镜头的全称为 FE 70-200mm F4 MACRO G OSS II，即恒定 F4 光圈，支持微距和防抖。

索尼今晚 10 点召开发布会，这款镜头有望亮相。

据IT之家此前报道，索尼现款 FE 70-200mm F4 G OSS 镜头官网售价 8100 元。官方表示，这款长焦变焦镜头从 70mm 至 200mm 变焦范围内提供出色的成像画质，以高级非球面镜片、SuperED 镜片、纳米抗反射涂层等精密元件作为成像保障，拥有恒定 F4 最大光圈。当变焦或对焦的时候，镜头的实际长度不会改变，内对焦系统和双线性马达提供了高速反应。镜身上设有对焦保持、范围限制器等按键。

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关键词：索尼镜头

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