同人创作平台 AO3 遭 DDoS 攻击，黑客要求支付 30 万美元放过网站

IT之家 7 月 12 日消息，AO3 是一个非营利性开源平台，主要发布同人作品，即依托已有流行文本，借用人物设定、人物关系、故事情节进行的二次创作，在前年也一度因“明星二创”事件而出圈。

▲ 图源 AO3

AO3 官方账号日前表示，在北京时间 7 月 11 日，网站受到了 DDoS 攻击，所有服务临时中断。在 7 月 12 日，AO3 发布推文表示，网站服务已经恢复，但“可能需要做一些工作来优化 Cloudflare 设置”。

一个名为“黑客行动主义”的组织宣称为此次攻击事件负责，并要求 AO3 团队支付 30 万美元（IT之家注：约 216.26 万元人民币）的赎金，否则黑客将继续攻击 AO3 的服务器，令 AO3 的服务“暂停数周”。

据悉，AO3 平台完全由用户捐款支持，并且由志愿者所维护，因此该平台实际上也无法拿出这一赎金。

安全分析公司 Flashpoint 表示，该“黑客行动主义”组织今年以来相当活跃，此前也针对微软及欧洲多家商业公司进行攻击，并要求提供高额赎金方可放过这些公司。

Flashpoint 声称，目前尚不知道该黑客组织的构成及实际动机，还需要一定的时间进行判断。

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