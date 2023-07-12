SE 发布新专利，允许玩家训练并改变游戏中 NPC 的行为

IT之家 7 月 12 日消息，史克威尔艾尼克斯（SE）最近发布了一项新的专利，旨在让玩家训练游戏中的 NPC 并改变他们的行为。这项专利可以增加 NPC 的交互复杂度，让玩家的游戏体验更为沉浸。

▲ 图源 SE 专利说明文件

这项专利名为“Video Game Coaching Session（视频游戏辅导课程）”，该专利着眼于“训练虚拟角色在无法掌控逆境的情况下克服逆境”。换言之，这项专利能让玩家告知 NPC 在任何特定情况下玩家希望 NPC 如何行动，然后让 NPC 自行决定后续行为。

该专利认为，NPC 接受的训练越多，其行为就越能满足玩家的期望。NPC 行为的训练和改变将提高玩家满意度，并可能增加随之而来的挑战。

以一场格斗游戏为例，玩家可以通过该专利选择要对抗的敌人来训练虚拟 NPC 战士，敌人可以是其他玩家也可以是其他 NPC，双方甚至都可以在这一过程中学习彼此的动作和技能。

▲ 图源 SE 专利说明文件

因此，通过这种方式训练可以改善 NPC 与游戏世界的交互方式。值得注意的是，该专利可以应用于任何游戏类型，例如射击、动作冒险、模拟、策略等。

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