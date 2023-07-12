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Switch《马力欧卡丁车 8 豪华版》推送 2.4.0 版本更新：新增 8 条赛道、3 个新角色

2023/7/12 17:15:28 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 12 日消息，《马力欧卡丁车 8 豪华版》已于今日推送了 2.4.0 版本更新，其中“新增赛道通行证”第五弹已正式解锁，增加了 8 条赛道、3 个新角色。

图片 1

新增赛道如下：

羽毛杯

  • Tour 雅典城邦

  • ‎GC 菊花公主游轮

  • ‎Wii 月下山脊 & 公路

  • ‎肥皂泡之路

樱桃杯

  • ‎Tour 洛杉矶环圈

  • ‎GBA 日落荒野

  • ‎Wii 慢慢龟海角

  • ‎Tour 温哥华速度

‎新增角色如下：

  • ‎吞食花老大

  • ‎花毛毛

  • ‎卡美克

此外，本次更新还扩大了“红龟壳”和“刺刺龟壳（蓝龟壳）”从后方袭来时显示警告的范围，红龟壳将仅对锁定的玩家显示警告。

IT之家此前报道，《马力欧卡丁车 8 豪华版》 新增赛道通行证已于 2022 年 9 月 26 日正式发售，价格 119 元。《马力欧卡丁车 8 豪华版》新增赛道通行证共包含 48 条各具特色的新增赛道，首次更新 16 条赛道，其余 32 条赛道将于 2024 年底前逐次发布。截至目前，还差第 6 弹的 8 条赛道尚未公布。

图片 2

玩家若要游玩《马力欧卡丁车 8 豪华版》新增赛道通行证，需要《马力欧卡丁车 8 豪华版》正篇的游戏软件（另售）。

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关键词：switch马力欧卡丁车 8 豪华版

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