大众全新一代帕萨特旅行车预告图发布，今秋全球首发

日前，大众全新一代帕萨特（Passat）旅行车的官方预告图发布。同之前发布的全新一代途观一样，新车同样以覆盖官方伪装的“谍照”形式亮相，能够让人看清楚整个车身的轮廓。

值得注意的是，全新一代帕萨特在欧洲市场将只提供旅行版本，新车将在今年秋季首发，有望于今年 9 月开启交付。

新车基于 MQB Evo 平台研发，车身尺寸相比现款车型更显修长，前脸也采用了大众家族最新的设计语言，预计将搭载 IQ.Light 大灯组。新车长宽高分别为 4917/1852/1482mm，轴距为 2841mm。

内饰方面，新车配备了全新设计的三辐式方向盘，可清晰看到上面配有实体按键。此外，该车配有 10.25 英寸液晶仪表和 12.9 英寸中控屏，还可选装 15 英寸触摸屏和 HUD 抬头显示。

动力方面，全新一代帕萨特旅行车有望提供汽油、柴油、插电混动三种动力系统。参考IT之家此前报道过的全新一代途观，插混车型的输出功率将在 150-200 千瓦之间，纯电续航将达到 120 公里，且支持快充功能。新车还有望搭载大众最新的自适应底盘控制技术（DCC），可在不同路况下更好地维持车身姿态。

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