乘联会公布 2023 年上半年中国市场汽车销量排行：比亚迪、一汽大众、长安领衔

IT之家 7 月 12 日消息，乘联会昨日发布《2023 年 6 月零售销量排名快报》，上半年中国市场汽车销量一同出炉。

根据乘联会最新零售销量数据统计，6 月份国内狭义乘用车市场零售销量达 189.4 万辆，同比下降 2.6%，环比增长 8.7%；1-6 月份累计销量 952.4 万辆，同比增长 2.7%。

▲ 图源 乘联会

乘联会表示，“上半年经历过 1 月春节过早、3 月异常促销价格战、等待国六 B 延期政策、4 月上海车展后大量新品新款上市、“618”促销活动、政策观望与出台等多维促消费的措施，最终促成了 6 月中下旬车市持续火爆。”

具体车企方面，2023 年上半年零售销量前 10 的车企包括：

比亚迪、一汽大众、长安、吉利、上汽大众、广汽丰田、上汽通用、一汽丰田、东风日产、长城汽车

▲ 图源 乘联会

IT之家从图表中注意到，比亚迪汽车以 1154573 辆遥遥领先，比第二名一汽大众（838723 辆）多卖出近 32 万辆。

▲ 图源 乘联会

1-6 月在去年销量基数较低、多项政策及促销等综合因素的作用下，累计零售 952.4 万辆，实现同比正增长 2.7% 的良好表现。

▲ 图源 乘联会

▲ 图源 乘联会

此外新能源车下乡，百城联动“汽车节和千县万镇”新能源汽车消费季等活动的全面铺开也为汽车销量带来了良好表现。

总结来看，2023 年上半年各车企逐渐过渡为稳中向好的局面，有望引领下半年汽车市场发展态势。

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