报告称上半年全球音乐流媒体播放量增长超三成，非英语音乐受追捧

IT之家 7 月 12 日消息，据美联社报道，数据分析机构 Luminate 近日发布的年中报告显示，上半年全球音乐流媒体播放量同比增长 30.8%，这也反映出音乐市场日益国际化。

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报告称，全球音乐产业今年仅花了不到三个月就突破了 1 万亿次音乐流媒体播放量大关，比去年快了整整一个月，这也是自然年里的最快速度。

此外，Luminate 发现五分之二（40%）的美国音乐听众喜欢非英语音乐，高达 69% 的美国音乐听众喜欢美国境外艺术家的音乐。

报告表示，西班牙语、法语、日语、韩语、意大利语、德语和阿拉伯语是美国音乐听众中最流行的非英语音乐语言，其中拉丁流派和韩国流行音乐（IT之家备注：即 K-Pop）处于领先地位。

Luminate 高级总监 Jaim Marconette 表示：“具体来说，我们的流媒体数据显示，2023 年上半年流媒体播放量最高的 10000 首歌曲中，西班牙语和韩语音乐最受欢迎。此外，自 2021 年以来，西班牙语音乐在前 10000 首歌曲中的份额增长了 3.6%，而英语音乐的份额同期下降了 4.2%。”

Luminate 的报告还预计，在未来 12 个月内，韩国流行音乐粉丝购买黑胶唱片的可能性比美国普通音乐听众高出 69%，购买 CD 的可能性高出 46%。报告显示四分之一的韩国流行乐迷在过去 12 个月内购买过磁带。

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