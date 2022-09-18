Spotify 警告：苹果 watchOS 9 导致流媒体音乐传输停止工作，Apple Watch 用户请勿更新系统

IT之家 9 月 18 日消息，喜欢使用 Spotify 流式传输音乐的苹果 Apple Watch 用户请勿将设备更新到 watchOS 9 正式版，因为该错误 Bug 会导致手表上的流式传输停止工作。

Spotify 音乐向其用户发送电子邮件警告了该问题，该问题在 watchOS 9 正式版推送后不久就开始出现。Spotify 表示：

“Apple WatchOS 9 引入了一个错误 Bug，导致 Apple Watch 上的 Spotify 流媒体停止工作。我们力劝 Spotify Apple Watch 用户在苹果解决该问题之前不要安装 WatchOS 9 更新。已经受到影响的用户可以将他们的内容下载到 Apple Watch 上，然后离线收听或通过手机进行流媒体播放。”

根据用户报告，Apple Watch 上的流媒体会在第一分钟内停止工作，但曲目进度条继续移动，只是减去了音频。Wi-Fi 和蜂窝连接都会出现问题，但下载到 Apple Watch 的 Spotify 媒体没有问题。

IT之家获悉，苹果本周已面向开发人员发布了 watchOS 9.1 Beta，并且有未经证实的报道称解决了 Spotify 流媒体问题。但是，苹果并未在其发行说明中提及该问题，因此在苹果面向公众推出下一次 Apple Watch 更新之前，我们还无法确定是否已解决该错误 Bug。