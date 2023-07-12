Android 14 彩蛋曝光：驾驶太空飞船探索宇宙

IT之家 7 月 12 日消息，Android 14 的第四个测试版已经发布，主要是修复一些剩余的错误。不过这个测试版更新中还隐藏着一个每个安卓系统中都存在的惊喜 —— 彩蛋。在 Android 14 中，这个彩蛋是一个太空主题的小游戏。

彩蛋启动页是 Android 14 的 NASA 风格的标志，长按图标会进入游戏。在中间会出现一个小小的太空船，可以用手指在屏幕上滑动来控制太空船的方向和推进器的功率。在左下角是太空舱的数据，包括推进器功率、速度和坐标。而在顶部是最近的恒星的细节，太空爱好者可能会对此比较感兴趣。你可以用坐标来引导你的太空船朝着恒星飞去，还可能撞上恒星，也可以简单地在太空中漫无目的地漂浮，直到达到宇宙的尽头。

和往常一样，用户可以通过打开“设置 > 关于手机 > Android 版本”，快速点击 Android 版本号，就会出现新的 Android 14 标志，长按标志不要放开，就会进入游戏。

IT之家需要指出的是，这个彩蛋目前只在 Android 14 Beta 4 中独有，在后续稳定版的 Android 14 中会对所有人开放。

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