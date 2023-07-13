竞争激烈，索尼本财年将在游戏研发领域投资 3000 亿日元

IT之家 7 月 13 日消息，随着微软 690 亿美元（IT之家备注：当前约 4974.9 亿元人民币）收购动视暴雪案进入尾声，游戏行业恐将迎来一轮地震。再加上索尼 SIE 等游戏公司都开始疯狂收购的“军备竞赛”，游戏业务也比此前任何时候都更庞大，因此为了确保足够的竞争力必须不断增加投入。

据《日经新闻》报道，索尼正在加大对游戏开发的投资，并计划在 2024 3 月底的这一财年中向在游戏研发领域投入约 3000 亿日元（当前约 153.9 亿元人民币）的资金，相比上一世代游戏机时期的投资翻了一倍还多（索尼 2020 财年游戏开发支出 1440 亿日元）。

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日经指出，索尼现在的目标是专注于云游戏服务，让客户购买在线流媒体游戏的附加内容，摆脱对 PlayStation 游戏机销售的依赖。

报告称，这家科技和娱乐集团预计 2024 财年将花费约 7600 亿日元（当前约 389.88 亿元人民币）用于全公司的研发。也就是说，游戏开发现在占据索尼整体研发预算的 40%，远远超过了其他部门。

据称，投资游戏业务有助于推动索尼利润增长，而该部门去年的息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 为 3370 亿日元（当前约 172.88 亿元人民币），比五年前增长了 60% 以上。

日经还补充称，索尼计划到 2026 财年推出 12 款在线服务游戏，而 2021 财年中只有一款。索尼集团总裁 Hiroki Totoki 表示：“我们将继续进行战略投资，优先考虑知识产权。”

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