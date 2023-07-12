索尼发布新款 ECM-M1 枪型麦克风：八种收音模式，2499 元

IT之家 7 月 12 日消息，索尼今日正式发布小巧紧凑的枪型数字音频麦克风 ECM-M1，售价 2499 元，7 月下旬上市。

IT之家整理 ECM-M1 规格如下：

ECM-M1 结合了索尼数字音频麦克风无需插线、无需充电、收音清晰等特点之外，更凭借索尼先进的波束成形技术，精准调控多个麦克风单元的灵敏度，在业界首次推出支持 8 种收音模式的高效录音解决方案。用户通过带有锁定按钮的模式旋钮，可根据需要选择匹配的收音模式：

・强指向性（超心型），清晰拾取麦克风正前方的声音，适合直播，Vlog 类场景。

・ 单一指向性（心型），以宽广的角度拾取前方的声音，适合会议记录等多人场景。

・ 全指向性，均衡地记录所有方向的声音，可用于收录环境声。

・ 【新增】强指向性（后方），更加适合 Vlog 录制中旁白解说的场景。

・ 【新增】强指向性（前方 + 后方），可同时记录来自麦克风前方和后方的声音，适合对话及采访场景。

・ 【新增】强指向性（前方 / 后方）独立声道，相比上一个模式，将来自前方及后方的声音分别记录在独立的音轨上，便于用户后期调整；适合对话及采访场景。

・ 【新增】立体声模式，可录制具有声音定位感的音乐会，舞台等活动。

・ 【新增】超强指向性，在强指向性的基础上更进一步，利用自适应波束成形技术拾取来自前方（30 度宽度内）目标的声音，同时抑制其他声音，动态适应周围环境音，获得清晰的收音效果。

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