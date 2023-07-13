美国 FTC 不服，要对微软收购动视暴雪交易提出上诉

北京时间 7 月 13 日早间消息，美国联邦贸易委员会（FTC）今日表示，将对加州北区地方法院的一项裁决提出上诉，以继续阻止微软以 687 亿美元收购游戏发行商动视暴雪交易。

昨日，美国加州北区地方法院法官杰奎琳・斯科特・科利（Jacqueline Scott Corley）做出裁决，驳回了 FTC 要求针对这笔交易发布初步禁令的请求，允许微软继续推进这笔收购交易。

对于该裁决，FTC 今日表示将提起上诉。

对此，动视暴雪 CEO 鲍比・科蒂克（Bobby Kotick）表示：“如果 FTC 在这样的事情上浪费纳税人的资源，我会感到很惊讶。”科蒂克认为，上诉法院不会批准暂缓执行该交易。

密歇根大学法学院的反垄断学者丹尼尔・克莱恩（Daniel Crane ）表示：“上诉能否成功，在很大程度上取决于对‘事实记录’的分析。”克莱恩认为，目前还没有与微软承诺相矛盾的事实记录。微软之前承诺，不会将《使命召唤》这款游戏限制在自家的 Xbox 平台上。克莱恩说：“FTC 在上诉中可能难以确立这一事实。”

在全球遭遇反垄断调查

去年 1 月，微软宣布以约 690 亿美元收购动视暴雪。交易完成后，微软将成为世界上营收第三高的游戏公司，仅次于腾讯和索尼。随后，全球多家监管机构对这笔交易展开了调查。

本月早些时候，FTC 向法院提出申请，希望法官下达一份临时禁令，以阻止这笔交易。FTC 认为，这笔交易将损害游戏市场的竞争。

目前为止，这笔交易已经获得沙特阿拉伯、巴西、塞尔维亚、智利、日本、南非和欧盟的批准，还有待美国和英国的批准。

昨日，在法官科利批准微软继续推进这笔交易后，英国反垄断监管机构“竞争与市场管理局”（CMA）迅速表态，称已做好准备重新评估来自微软方面的任何提议，微软、动视暴雪及英国 CMA 已经要求法庭暂停诉讼流程。

英国 CMA 态度急转

今日，英国 CMA 表示，微软和动视暴雪之间的重组交易可能会打消其担忧，这标志着英国对这笔历史上最大的游戏交易的反对态度有所让步。

有目共睹，英国 CMA 是微软收购动视暴雪交易的强烈反对者。很早就对这笔交易展开了反垄断调查，今年 4 月底，CMA 正式阻止了这笔交易，主要担心会对未来的云游戏市场竞争产生不利影响。随后，微软聘请了知名律师，试图推翻这一裁决。

受美国法官科利裁决的影响，英国 CMA 今日又表示，微软和动视暴雪可以选择重组这笔交易，然后 CMA 对再展开新的调查。CMA 称：“微软和动视暴雪已经表示，他们正在考虑如何修改这笔交易，我们也在准备在此基础上与他们接触。”CMA 同时表示，相关讨论还处于早期阶段，下一步行动的时间将在适当时候确定。

不想脱离欧美司法管辖区

在 FTC 的上诉迫在眉睫之际，英国 CMA 决定在现阶段同意重新考虑这笔交易，让该交易的顾问和许多反垄断律师感到意外。

英国律师事务所 Fladgate 的合伙人亚历克斯・哈夫纳（Alex Haffner）表示：“这真的是一个史无前例的戏剧性转变。”

一位不愿透露姓名的知情人士表示，他们对 CMA 的决定感到惊讶，称英国监管机构似乎不想脱离欧盟和美国这两大司法管辖区。今年 5 月，欧盟已经批准了这笔交易。

按计划，微软和动视暴雪完成这笔交易的最后期限为 7 月 18 日。如果这笔交易最终被阻止，则微软需要支付 30 亿美元的分手费。微软在法庭文件中也承认，如果在 FTC 诉讼案中失败，则这笔交易很可能告吹。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。