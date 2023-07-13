推进内核 Rust 改造，微软发布 Win11 Build 25905 预览版更新

IT之家 7 月 13 日消息，微软今天面向 Canary 频道的 Windows Insider 项目成员，发布了 Win11 Build 25905 预览版更新，并开放了 ISO 镜像下载。

IT之家从微软官方新闻稿中注意到一个细节：自今天发布的 Build 25905 预览版开始，Canary 频道后续发布的预览版更新，桌面水印重新调整为“RS_PRERELEASE”。

微软还表示除了新闻稿中介绍的诸多新功能、新特性之外，此前切换到 ZN_RELEASE 而暂时删除的某些功能现在回归，用户可以继续使用这些功能和特性。

微软再次强调 Canary 频道版本更新频率较快，新闻稿中仅记录最重要和最具影响力的功能和已知问题，用户尝鲜过程中可能会发现新的功能、特性，也可能会遇到尚未提及的 BUG。

Win11 Build 25905 预览版更新内容：

整合来自 Dev 频道的诸多功能、特性

最新 Canary 频道预览版整合了 Dev 频道的诸多新功能、特性，包括 Dev Drive、改进备份和恢复（Windows Backup）、Dynamic Lighting、Windows App SDK 版文件管理器和图库等等。

Windows Kernel 使用 Rust 改造

与用 C / C++ 编写的传统程序相比，Rust 在可靠性和安全性方面具有优势。

微软在新预览版中利用 Rust 重新编写了 Windows 内核的部分关键功能，win32kbase_rs.sys 包含 GDI 区域的新实现。微软强调本次改造幅度虽然不大，不过后续会加大 Rust 的改造力度，进一步迁移到 Rust 上。

弃用 Arm32 UWP

微软宣布自该预览版开始，通知 Canary 频道的 Windows Insider 成员，已经从 Windows on Arm 中删除了对 Arm32 UWP 应用程序的支持。

用户升级到新版本之后，用户设备不再支持启动 Arm32 UWP 应用程序，而 Arm64 UWP 应用程序不受影响。

包含系统上当前已安装 Arm32 UWP 的应用程序列表，用户在尝试安装 Arm32 应用时会收到提醒。

在许多情况下，通过手动强制 Microsoft Store 在操作系统升级之前安装任何挂起的应用程序更新，将减少受影响应用程序的列表。为此，请启动 Microsoft 商店应用程序，选择“库”，然后单击“获取更新”按钮。

操作系统升级完成后，若要修复任何 Arm32 应用程序，需要手动卸载，然后从 Microsoft 存储重新安装这些应用程序，您将安装可兼容版本。

支持全新的 PostAuthenticationAction，用于终止 Windows LAPS 中的单个进程

一些客户指出，新的身份验证后操作功能 （PAA）只能终止整个交互式登录会话。

这意味着 PAA 在 OTS (over-the-shoulder) 使用场景下无法终止 runas.exe 等特定进程。

微软根据用户的反馈改进了该版本，解决有关该限制的反馈。此预览体验成员预览版中的身份验证后操作组策略中添加了一个新选项：

新选项描述为“重置密码、注销管理账户并终止任何剩余进程”。这个新选项基本上是以前的“重置密码并注销管理帐户”选项的超集。

配置新设置后，PAA 将首先通知并终止任何交互式登录会话，然后枚举并终止仍在 Windows LAPS 管理的本地账户标识下运行的任何剩余进程。在此终止之前不会发出任何通知。

改进和调整

[Emoji]

微软将颜色字体格式升级到 COLRv1，让 Win11 系统通过类似 3D 的立体外观，来显示更丰富的表情符号。

这些表情符号使用渐变来带来客户一直要求的设计风格，通过引入新的表情符号丰富用户的表达。

[Zune]

微软为了联动漫威影业的《银河护卫队第 3 卷》，上月短暂推出了 Zune.net。

用户在 Win11 平台安装初代 Zune 播放器时会出现一些问题，而在本次发布的新版中我们修复了相关问题，用户可以顺畅安装 Zune 了。

更新 Microsoft Store

运行 Microsoft 应用商店及更高版本 22306.1401.x.x 的所有频道中的 Windows 预览体验成员将看到以下改进的推出：

历史价格：

为了帮助您做出购买决定，您现在将看到有关过去 30 天内商品价格降至最低价格的信息。

引入 AI Hub：

用户可以探索 Microsoft 应用商店中新设的精选部分，由开发者社区和微软共同创建的 AI 来帮助用户挑选最合适的应用和游戏。

用户在探索过程中，微软提供了详细的指导，引导用户在日常生活中使用人工智能来提高生产力、激发创造力等等。

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