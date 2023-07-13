第 75 届艾美奖提名名单公布：Apple TV + 斩获 51 项，其中《足球教练》21 项

IT之家 7 月 13 日消息，第 75 届黄金时段艾美奖的提名名单已经公布，苹果旗下流媒体服务 Apple TV+ 共计斩获 51 项提名，其中《足球教练》（Ted Lasso）囊括了 21 项提名。

IT之家查询豆瓣官网，汇总《足球教练》系列共 3 季的信息如下：

《足球教练》第一季：

评分 8.9 分，共计 20621 人评价，56.6% 打出五星好评。

《足球教练》第二季：

评分 8.7 分，共计 13422 人评价，51.4% 打出五星好评。

《足球教练》第三季：

评分 9.1 分，共计 7427 人评价，67.2% 打出五星好评。

《足球教练》第三季也是该系列的最终季，得到了很多媒体、评论家的正面认可，在 21 项提名中包括演员、编剧、导演等所有类别的奖项提名。

此外《The Problem with Jon Stewart》获得 4 项提名；《Last Week Tonight with John Oliver》继续获得综艺脱口秀提名。

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