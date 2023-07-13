奇瑞艾瑞泽 8 高能版轿车发布：鲲鹏动力 2.0TGDI、骁龙 8155，12.99 万元起

IT之家 7 月 13 日消息，奇瑞艾瑞泽 8 高能版轿车昨日晚间正式上市。艾瑞泽 8 高能版定位“高性能品质家轿”，搭载鲲鹏动力 2.0TGDI 发动机，共有驰、劲、御 3 款车型，官方指导价 12.99-14.69 万元，针对购车用户推出 6 重购车礼。

据介绍，艾瑞泽 8 高能版采用“同级别最高”效能组合，奇瑞鲲鹏动力 2.0TGDI 发动机，最大功率 187kW，最大扭矩 390N・m，享受整车终身质保。艾瑞泽 8 高能版只需要加 92 号汽油，2.0T 鲲鹏动力匹配 7 速湿式双离合变速器，搭载四轮独立悬架。

奇瑞为艾瑞泽 8 高能版打造了 322 驾控模式，也就是 3 种驾驶模式、2 种传向模式和 2 种制动模式，其中，独有的 2 种制动模式采用 IPB 制动系统，实现运动与舒适两种模式。

另外，该车搭载了高通骁龙 8155 车机芯片，算力达 105K，号称开机最快仅需 2 秒。

艾瑞泽 8 高能版搭载 24.6 英寸双联屏、DMS 驾驶员监控系统和 12 种智能模式，配有索尼 12 扬立体声，新增棕色内饰配色。

艾瑞泽 8 高能版还搭载了 500 多颗 LED 灯珠营造的迎宾仪式灯语，256 色无极炫彩内饰氛围灯，可选 18 英寸凌动幻影轮毂与凌动星芒运动风格轮毂。

整车配备了 80% 的高强度钢、本特勒一体式门环、6 吸能盒防撞横梁、“同级独有 10 气囊”；搭载了 540° 安全影像，还有 L 2.5 级别智能驾驶辅助。

IT之家汇总奇瑞艾瑞泽 8 高能版的售价如下：

艾瑞泽 8 高能版・驰 12.99 万元

艾瑞泽 8 高能版・劲 13.79 万元

艾瑞泽 8 高能版・御 14.69 万元

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