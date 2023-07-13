可实现站立状态驾驶，福特汽车公布最新专利

IT之家 7 月 13 日消息，日前，汽车制造商福特向美国专利和商标局申请了一项新技术专利。

专利内容是一个主要应用在越野车型上的站立驾驶系统，正式名称为“Redundant Vehicle Controls Based On User Presence And Position（基于用户存在性和位置的车辆冗余控制系统）”，从示意图中可以看出，驾驶员可以“站着开车”，并将头部直接伸出这辆 Bronco 敞篷版的车顶。

按照福特的思路，汽车的前挡风玻璃上方将会安装一个电容式触控装置，从而让用户操控车辆。同时，系统也会利用传感器来监测驾驶位情况，判断是否需要激活这个“站立模式”：若司机离开座位但仍在车内，前挡风上的触控装置自动激活，并可操控车辆的转向系统、刹车和油门。

不过福特对这项功能提出了非常严格的限制条件。其称该功能仅适用于 3 英里 / 小时（IT之家注：约 4.8 公里 / 小时）的越野模式。因为“站立模式”的主要目的，是为了让司机更好判断前方路况。

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