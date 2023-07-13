梅赛德斯-奔驰汽车语音助手大升级，中国本土化第三代 MBUX 年内发布

IT之家 7 月 13 日消息，梅赛德斯-奔驰官方昨日晚间宣布，将于 2023 年内推出由“专业本土研发团队”打造的第三代 MBUX“读心语音助手”。

梅赛德斯-奔驰称，已有超 300 万奔驰车主使用过“读心语音助手”，2023 年 6 月的月活用户达 100 万。

近日，梅赛德斯-奔驰与国内 AI 平台公司思必驰达成合作，共同研发专用于中国市场的语音产品。

据梅赛德斯-奔驰官方介绍，第三代 MBUX“读心语音助手”将有三大提升，IT之家汇总如下：

不用再说唤醒词，可直接下达指令；响应速度提升，0.5 秒唤醒，大多数操作 1 秒执行

用户能连续输入多个语音指令，支持 30+ 功能服务和 2000+ 指令类别，还能点歌播视频

支持更多车辆控制功能，比如智能泊车辅助；新增副驾屏幕语音交互

据IT之家此前报道，梅赛德斯-奔驰已在美国开启了 AI 测试，在部分豪华车型中使用 ChatGPT 聊天机器人，车主可通过梅赛德斯应用或语音命令选择加入该测试计划，并通过无线方式下载 ChatGPT 功能。

▲ 图源 梅赛德斯-奔驰官网

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。