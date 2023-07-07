奔驰宣布支持特斯拉北美充电标准，为首家接入 NACS 的德国车企

IT之家 7 月 7 日消息，梅赛德斯-奔驰今日宣布，从 2024 年开始北美车主将可以使用特斯拉超级电桩给自己的奔驰电动汽车充电。此外，从 2025 年开始，奔驰汽车将成为首家在新车型中直接采用特斯拉北美充电标准（NACS）的德国汽车制造商。

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奔驰 CEO 康松林（Ola Källenius）在公告中表示：“我们的战略重点很明确：打造世界上最受欢迎的汽车。为了加速向电动汽车的转变，我们致力于提升客户的整体电动汽车体验 —— 包括快速、方便和可靠的充电解决方案。奔驰自建的大功率充电网络将于今年推出首批站点，同时我们还将在我们的车辆中加入对 NACS 的支持，让车主能够在北美地区使用广泛的高功率充电网络。”

奔驰公司表示，从 2024 年起，奔驰车主可以在车机或手机 App 中看到特斯拉超级电桩的地图分布、可用状态和价格，同时可以自动支付充电费用。

此外，奔驰还计划到 2030 年前在北美、欧洲、中国和其他核心市场建立超过 2000 个充电中心和 10000 个充电点，并将根据市场需求进一步扩大部署。梅赛德斯-奔驰充电中心将向所有品牌的电动汽车开放，确保广大电动汽车车主都可以使用高效安全的充电服务。

IT之家此前报道，大众汽车近期也正在与特斯拉就采用北美充电标准（NACS）技术进行谈判，目前大众的充电网络部门 Electrify America 已同意使用该系统。

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