谷歌发布 AI 笔记应用 NotebookLM，可围绕用户上传文档完成摘要、创建想法

IT之家 7 月 13 日消息，在今年 5 月的谷歌 I / O 2023 大会上，谷歌推出了自家首款“AI 笔记应用”，在当时名为“Project Tailwind”。日前，这款实验性笔记应用已被更名为 Notebook LM，并开放小范围测试。

▲ 图源谷歌，下同

“Notebook LM”中的“LM”，即是“语言模型”（Language Model）的简称。谷歌官方是这样介绍它的：

NotebookLM 是一个实验性产品，旨在利用语言模型的能力和潜力，可以结合您现有的内容更快地获取重要见解。您可以将其视为一个虚拟研究助手，可以根据您选择的资料来源总结事实、解释复杂的观点、集思广益，并进行新的联想。 NotebookLM 与传统的人工智能聊天机器人之间的一个关键区别在于，NotebookLM 允许您将语言模型“植入”到您的笔记和资料中，能够围绕来源基础（Source-grounding）有效地创建一个对与您相关信息了如指掌的个性化 AI。从今天开始，您可以在您选择的特定谷歌文档中建立 NotebookLM，我们将很快添加其他格式。

IT之家注：来源基础（Source-grounding）指 AI 通过对用户选择的文档进行扫描，并在训练集中优先训练其中包含的信息。

谷歌官方表示，NotebookLM 可以完成如下功能：

为用户上传的文件添加摘要，或解答用户针对文件提出的问题。使用场景如下： ‎医科学生可以上传一篇关于神经科学的科学文章， 并告诉 NotebookLM “创建多巴胺相关关键术语的词汇表” 。

‎撰写传记的作者可以上传研究笔记，并要求“总结胡迪尼和柯南・道尔的所有互动时间”。 ‎产生“创造性的新想法”。使用场景如下：‎ ‎内容创作者可以上传自己对新视频的想法， 并提出要求：“为这个主题的短视频生成一个脚本” 。

‎融资的企业家可以上传的投资计划，并询问：“潜在投资者会问什么问题”。 ‎谷歌强调说，NotebookLM 目前仍是一款“实验性产品”，且呼吁用户对自己的材料和 AI 声称的内容进行事实核查。不过，NotebookLM 会在生成的内容中展示原文件相应的引文部分，简化事实核查的流程。

目前，NotebookLM 将向一部分美国用户开放。IT之家在此附注册入口网站。

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