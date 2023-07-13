中国台湾 IT 业现十年来最大下滑，19 家主要企业 6 月营收下降近两成

IT之家 7 月 13 日消息，据《日经中文网》报道，由于全球 IT 相关需求减少，中国台湾地区的支柱产业半导体和电子零部件企业业绩正遭受巨大冲击。台积电和鸿海精密（富士康）等 19 家主要 IT 企业 6 月的销售总额同比下降了 19.8%，创出自 2013 年开始统计以来的最大跌幅。

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台湾地区代表性的半导体企业台积电 6 月销售额同比下降 11.1%，降至 1564 亿新台币（IT之家备注：当前约 359.72 亿元人民币），连续 4 个月出现萎缩。分析称，作为主要客户的苹果和其他美国大型 IT 企业的设备投资依然疲软，而此前服务器、个人电脑和智能手机需求的激增也因疫情结束而出现报复性下滑，特别是大陆市场表现低迷，都是拖累台积电业绩下滑的重要原因。

另一方面，从英伟达等企业积极发展的生成式 AI 相关领域来看，目前该领域也并未带来半导体需求的大幅增长。

另一代表性台企鸿海精密的低迷状况也很明显，以代工苹果 iPhone 智能手机为主业的鸿海精密 6 月销售额减少 19.7%，降至 4227 亿新台币（当前约 972.21 亿元人民币），连续 5 个月下降。

19 家主要 IT 类台企 6 月销售总额约为 4.9 万亿日元（当前约 2533.3 亿元人民币），下降了两成，其中有 14 家销售额出现两位数的下滑。

IT 产业是台湾地区经济的根基，由于 IT 产业低迷，2023 年 1-3 月台湾地区实际 GDP 同比减少了 2.87%，连续两个季度下滑。而此前 2022 年 10-12 月的下滑也是台湾地区七年来 GDP 首次负增长。由于全球下降，台湾地区 6 月出口额也下降了 23.4%，这是 2009 年美国金融危机后以来的降幅新高。

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