国际能源署：过去五年全球锂需求增长两倍，中国企业去年投资额几乎翻番

IT之家 7 月 13 日消息，据 CNBC 报道，国际能源署（IEA）近日发布的一项报告显示，2017 至 2022 年间，全球市场对锂的总体需求增长了两倍，钴的需求增长了 70%，镍的需求增长了 40%。

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IEA 表示，这些关键矿产增长背后的主要因素是“能源部门的需求”。报告指出关键矿产开发投资在 2021 年增长 20% 的基础上，在 2022 年又增长了 30%。

报告特意补充称，专门从事锂开发的公司去年支出增长了 50%，其次是专注于铜和镍的公司，中国企业去年在这方面的投资支出几乎翻了一番。

去年 12 月 IEA 曾表示，到 2025 年前后，可再生能源将取代煤炭，成为地球最大的发电来源。而锂、钴、镍等关键矿物在风力涡轮机和电动汽车等技术中发挥着重要作用。

IEA 指出，到 2030 年前仍需更多可再生能源项目，以将全球气候变暖幅度限制在 1.5℃以内，这是《巴黎协定》的一个关键目标。

IEA 还提到，对能源转型至关重要的关键矿产市场规模在 2022 年达到了 3200 亿美元（IT之家备注：当前约 2.29 万亿元人民币），在过去五年中翻了一番。去年，关键矿产行业的初创企业筹集了 16 亿美元（当前约 114.72 亿元人民币），也创下了新纪录，而锂电池和太阳能光伏等技术的部署同样创下历史新高。

报告还指出，中国在石墨和稀土的开采以及锂的加工方面处于领先地位。目前各国的关键矿产项目计划大多都是在现有矿产所在地区开发，其中中国拥有全球计划中一半的锂化工厂，而印度尼西亚作为全球最大的镍生产国，则占计划中镍精炼设施的 90%。

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