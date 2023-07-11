6 月我国动力电池销量共计 52.2GWh，磷酸铁锂电池占总销量 64.5%

IT之家 7 月 11 日消息，IT之家从中国汽车动力电池产业创新联盟获悉，6 月，我国动力电池产量共计 60.1GWh，同比增长 45.7%，环比增长 6.3%。其中三元电池产量 17.7GWh，占总产量 29.4%，同比下降 4.2%，环比下降 4.9%；磷酸铁锂电池产量 42.2GWh，占总产量 70.3%，同比增长 86.3%，环比增长 11.7%。
1-6 月，我国动力电池累计产量 293.6GWh，累计同比增长 36.8%。其中三元电池累计产量 99.6GWh，占总产量 33.9%，累计同比增长 12.6%；磷酸铁锂电池累计产量 193.5GWh，占总产量 65.9%，累计同比增长 53.8%。
6 月，我国动力电池销量共计 52.2GWh，同比增长 9.9%。其中三元电池销量 18.4GWh，占总销量 35.2%，同比下降 16.8%；磷酸铁锂电池销量 33.7GWh，占总销量 64.5%，同比增长 33.0%。
1-6 月，我国动力电池累计销量达 256.5GWh，累计同比增长 17.5%。其中三元电池累计销量 99.8GWh，占总销量 38.9%，累计同比增长 10.9%；磷酸铁锂电池累计销量 156.3GWh，占总销量 60.9%，累计同比增长 22.0%。
6 月，我国动力电池企业电池出口共计 10.0GWh。其中三元电池出口 6.6GWh，占总出口 66.3%；磷酸铁锂电池出口 3.3GWh，占总出口 32.5%。
1-6 月，我国动力电池企业电池累计出口达 56.7GWh。其中三元电池累计出口 39.4GWh，占总出口 69.4%；磷酸铁锂电池累计出口 17.2GWh，占总出口 30.3%。
储能方面，6 月，我国储能电池销量共计 8.7GWh，其中磷酸铁锂电池销量 8.7GWh。1-6 月，我国储能电池累计销量达 31.5GWh。其中磷酸铁锂电池累计销量 31.2GWh。
6 月，我国储能电池出口共计 1.0GWh。其中磷酸铁锂电池出口 1.0GWh。1-6 月，我国储能电池累计出口达 6.3GWh，其中磷酸铁锂电池累计出口 6.3GWh。
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