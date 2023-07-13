1 年碎屏保 + 1 年延保仅 1 元：荣耀 Magic V2 折叠屏手机京东 8949 元大促

荣耀 Magic V2 系列折叠屏手机昨日发布，官方售价 8999 元起。

今日京东可 1 元购买“8 大权益”，内含 1 年碎屏保 + 1 年延保 + 180 天只换不修等权益，点击宝贝详情页横幅即可购买：

另外，前 780 名用户评价的用户（20 字以上），有机会获赠 50 元京东 E 卡，手机折合 8949 元起：点此查看细则。

详情页 1 元预定 8 大权益横幅：

荣耀 Magic V2 系折叠态至薄只有 9.9mm，展开至薄 4.7mm。折叠态的荣耀 Magic V2 比华为 Mate50 RS 还要薄，荣耀称第一次折叠屏手机比直板更薄。

重量方面，荣耀 Magic V2 素皮版重 231g，玻璃版重 237g，素皮的版本做到了比直板机还轻。荣耀 Magic V2 重构铰链技术，采用跨界、跨行业工艺，应用自研盾构钢，榫卯式一体成型，打造荣耀鲁班钛金铰链，全球首款通过瑞士 SGS 高可靠折叠品质金标认证，40 万次折叠无忧，支持多角度悬停。

荣耀 Magic V2 采用八曲面灵动设计，共有雅黑色、绒黑色、绒紫色、云霞金 4 款配色，荣耀 Magic V2 还提供了一款至臻版，在普通版的基础上有不同的细节。

荣耀 Magic V2 搭载荣耀新一代青海湖双电池，在轻薄机身中实现了高达 5000mAh 的电池容量，支持 66W 快充；采用荣耀蝉翼液冷散热，用翅脉结构仿生探索场协同加速效应，高效解决散热难题。

屏幕方面，荣耀 Magic V2 采用 6.43 英寸 2376×1060 京东方 OLED 外屏，屏幕比例 20:9，支持 120Hz LTPO 刷新率，3840Hz 高频 PWM 调光，通过德国莱茵 TÜV 无频闪认证，支持类自然光护眼，全局至大亮度 1500nit，峰值亮度 2500nit，支持 10.7 亿色、超动态臻彩显示，100% DCI-P3 色域，采用第二代纳米微晶玻璃盖板，获得 SGS 五星级抗跌耐摔认证。

荣耀 Magic V2 的内屏是一块 7.92 英寸 2344×2156 京东方 OLED 内屏，屏幕比例 9.8:9，支持 120Hz LTPO 刷新率，3840Hz 高频 PWM 调光，通过德国莱茵 TÜV 无频闪认证，支持类自然光护眼，全局至大亮度 1000nit，峰值亮度 1600nit，支持 10.7 亿色、超动态臻彩显示，100% DCI-P3 色域。

IT之家注意到，荣耀 Magic V2 内外屏都支持手写笔。

性能方面，荣耀 Magic V2 搭载骁龙 8 Gen 2 领先版，至高主频为 3.36GHz，也是首款骁龙 8 Gen 2 领先版折叠屏手机。荣耀 Magic V2 搭载 MagicOS 7.2，官方称对比 iPhone 14 Pro Max 千小时滑动卡顿次数减少 46.8%，Top 20 App 平均启动速度提升 20%，该机还是首款通过 SGS 50 个月持久流畅金标认证的手机。

荣耀 MagicV2 全系搭载自研射频增强芯片，使用环绕式天线扩展技术，号称打造天线性能新标杆。

荣耀 MagicV2 还支持分屏双空间独立运行、智慧隐私通话 2.0、YOYO 建议、MagicOS 全新悬停交互体验等功能。

影像方面，荣耀 MagicV2 外屏前置 16MP 摄像头，内屏前置 16MP 摄像头，后置 50MP 主摄 + 50MP 超广角 + 20MP 长焦（至高 40 倍）摄像头。

售价方面，荣耀 Magic V2 手机 16GB RAM+256GB ROM 版售价 8999 元，16GB RAM+512GB ROM 版售价 9999 元，荣耀 Magic V2 至臻版（16GB RAM+1TB ROM）售价 11999 元，

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】