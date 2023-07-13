科技昨夜今晨 0713：微信称不会显示已读、“朱雀二号”成世界首款入轨的液氧甲烷液体火箭、荣耀 Magic V2 系列发布

“科技昨夜今晨”，现在是IT之家科技昨夜今晨播客栏目，今天是 2023 年 7 月 13 日，星期四，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、微信称不会显示已读

近日新浪微博上出现“如果微信显示已读的话”热搜，引起微博用户热议。7 月 12 日上午，腾讯微信团队在官方微博上公开回复：放心，没有“如果”。即微信明确表示不会显示消息已读回执。>> 查看详情

2、荣耀 Magic V2 系列发布，8999 元起

7 月 12 日晚荣耀 Magic V2 系列折叠屏手机正式发布，搭载骁龙 8 Gen 2 领先版，该机折叠态最薄只有 9.9mm，将折叠屏手机厚度带入毫米时代。售价方面：

16GB +256GB 版售价 8999 元

16GB +512GB 版售价 9999 元

16GB +1TB 至臻版售价 11999 元 >> 查看详情

3、“朱雀二号”发射成功，成为世界首款入轨的液氧甲烷液体火箭

蓝箭航天空间科技股份有限公司 7 月 12 日宣布：朱雀二号遥二运载火箭飞行试验任务圆满成功，成为世界首款入轨的液氧甲烷液体火箭，标志着中国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用方面取得重大突破。>> 查看详情

4、我国载人登月初步方案公布

中国载人航天工程办公室副总师张海联 7 月 12 日上午在武汉举办的第九届中国（国际）商业航天高峰论坛上披露，我国载人登月的初步方案出炉：

5、腾讯《无畏契约》游戏国服正式上线

经过一段时间的等待和测试，腾讯、拳头游戏旗下的《无畏契约》（VALORANT）国服游戏已于 7 月 12 日 9 点正式上线开服。《无畏契约》是一款 5V5 英雄战术射击游戏，此次国服首发版本，将上线 16 位英雄、4 张对战地图和 5 大游戏模式 —— 其中，在 6 月底刚刚于海外上线的团队乱斗（TDM）模式也将成为国服首发模式之一。>> 查看详情

6、荣耀 MagicPad 13 平板由京东方整机独供

荣耀 7 月 12 日晚发布 MagicPad 13 平板电脑，采用 13 英寸 2.8K 护眼屏，预售价 2899 元起。据京东方的最新消息，这款由 BOE（京东方）独供的整机产品是继荣耀平板 8、荣耀平板 V8 Pro 后第三款成功量产的平板电脑。京东方称，荣耀 MagicPad 代表着迄今为止 BOE（京东方）在高端平板电脑整机工艺的最高水准，展现了 BOE（京东方）从自主设计、自主研发及智能制造的全流程 ODM 解决方案。>> 查看详情

7、苹果二合一 iPad 专利获批：支持多种变形、可投影虚拟键盘

根据美国商标和专利局（USPTO）公示的清单，苹果近日共计获得了 53 项专利，其中最值得关注的一项就是二合一 iPad 设计。这项设计专利更像是在现有 iPad 基础上添加了变形的外壳，设计草图如上，iPad 顶部和外壳固定连接，用户可以抽出 iPad 让外壳充当支架，满足不同的使用场景。>> 查看详情

8、荣耀手表 4 正式发布：支持 eSIM“一表双待”，10 天续航，999 元

7 月 12 日晚，荣耀手表 4 正式发布。据官方介绍，荣耀手表 4 基于 eSIM 通信加入了 MagicRing 信任环，行业首发了一表双待解决方案。同时，通过三芯架构配合智能调度，荣耀手表 4 能够实现 10 天长续航，也成为最长续航的 eSIM 智能手表。该手表提供了三款配色，价格 999 元。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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