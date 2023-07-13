岚图汽车推出限时福利：购车享 3 万积分，可换购九号滑板车、大疆无人机等

IT之家 7 月 13 日消息，岚图汽车近日宣布推出 3 周年宠粉节活动，时间为 7 月 12 日-31 日。消费者在此期间购车可享 30000 积分，可叠加车型原有购车权益，全国限量 3000 份。
岚图礼遇商城显示，30000 积分可换购岚图 × 大疆定制无人机（价值 28990 积分）、PICO 256G VR 一体机（价值 29990 积分）以及九号电动滑板车 F40（价值 29990 积分）。IT之家查询京东平台发现，PICO 256G VR 一体机（畅玩版）和九号电动滑板车 F40 的当前售价分别为 2949 元和 2399 元。
岚图各车型优惠活动：
岚图追光标准续航版售价 322900 元，长续航版售价 385900 元，送价值 7.2 万元越级豪华包，全品牌置换享 15000 元补贴，赠送价值 18000 元终身免费充电（2400 度 / 年）。
岚图梦想家限时补贴 3 万元，补贴后售价 339900 元起，全品牌置换享 10000 元补贴。
岚图追光和岚图梦想家首任车主均可享终身免费整车质保、终身免费三电质保、终身免费车机流量（10G / 月）、终身预见性服务、终身免费道路救援、免费充电桩及安装服务。
岚图 FREE 限时补贴 3 万元，补贴后售价 303600 元起，全品牌置换享 10000 元补贴。首任车主享 5 年或 10 万公里整车质保、8 年或 12 万公里三电质保、终身免费车机流量（20G / 月）、终身免费软件 OTA 升级、终身免费道路救援、免费充电桩及安装服务。
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