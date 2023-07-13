岚图汽车推出限时福利：购车享 3 万积分，可换购九号滑板车、大疆无人机等

IT之家 7 月 13 日消息，岚图汽车近日宣布推出 3 周年宠粉节活动，时间为 7 月 12 日-31 日。消费者在此期间购车可享 30000 积分，可叠加车型原有购车权益，全国限量 3000 份。

岚图礼遇商城显示，30000 积分可换购岚图 × 大疆定制无人机（价值 28990 积分）、PICO 256G VR 一体机（价值 29990 积分）以及九号电动滑板车 F40（价值 29990 积分）。IT之家查询京东平台发现，PICO 256G VR 一体机（畅玩版）和九号电动滑板车 F40 的当前售价分别为 2949 元和 2399 元。

▲ 岚图追光

岚图各车型优惠活动：

岚图追光标准续航版售价 322900 元，长续航版售价 385900 元，送价值 7.2 万元越级豪华包，全品牌置换享 15000 元补贴，赠送价值 18000 元终身免费充电（2400 度 / 年）。

岚图梦想家限时补贴 3 万元，补贴后售价 339900 元起，全品牌置换享 10000 元补贴。

岚图追光和岚图梦想家首任车主均可享终身免费整车质保、终身免费三电质保、终身免费车机流量（10G / 月）、终身预见性服务、终身免费道路救援、免费充电桩及安装服务。

▲ 岚图梦想家

岚图 FREE 限时补贴 3 万元，补贴后售价 303600 元起，全品牌置换享 10000 元补贴。首任车主享 5 年或 10 万公里整车质保、8 年或 12 万公里三电质保、终身免费车机流量（20G / 月）、终身免费软件 OTA 升级、终身免费道路救援、免费充电桩及安装服务。

▲ 岚图 FREE

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