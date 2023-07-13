复古掌机 Super Pocket 将上市，售价 49 英镑

IT之家 7 月 13 日消息，一款可爱的复古掌机即将上市，名为 Super Pocket，体积非常小巧，只有 78mm x 125mm x 25mm，价格也很实惠，根据地区不同，分别是 49 英镑（IT之家备注：当前约 456 元人民币）、59 美元（当前约 423 元人民币）或 59 欧元（当前约 468 元人民币）。

Super Pocket 有两种版本，分别是卡普空和 Taito 版。卡普空版本内置了 12 款经典游戏，包括《街头霸王 II’ Turbo: Hyper Fighting》、《快打旋风》、《1942》和《洛克人》等。Taito 版本内置了 17 款游戏，包括《太空侵略者》、《Elevator Action》和《泡泡龙》等。每个版本有不同的配色方案，非常有特色。

除了内置游戏之外，Super Pocket 还有一个卡槽，可以插入 Evercade 掌机和家用机的游戏卡，涵盖了很多游戏史上的经典作品。

除此之外，Super Pocket 还具备以下规格：开始、选择和菜单按钮；四个正面和四个背面按钮；一个方向键；一个 320 x 280 IPS 屏幕；一个耳机插孔；以及通过 USB-C 充电。该掌机还有一个内置的简单模式，可以降低内置游戏的难度。

Super Pocket 将于 7 月 14 日开始预售，预计 10 月发货。

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