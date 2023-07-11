消息称 AMD 锐龙 5 7500F 为中国市场限定，采用标准 AM5 主板

IT之家 7 月 11 日消息，AMD R5 7500F 处理器于日前曝光，基本认定是 R5 7600 的无核显版，但也会比 R5 7600 更便宜。

R5 7500F：6 核 12 线程，3.7-5GHz，无核显，65W / 88W

R5 7600：6 核 12 线程，3.8-5.1GHz，2CU 核显，65W / 88W， 1299 元

R5 7600X：6 核 12 线程，4.7~5.3GHz，2CU 核显，105W / 142W，1449 元

尽管 AMD 尚未正式宣布有关处理器的任何细节，但知情人士告诉 tomshardware，AMD Ryzen 5 7500F 处理器将在本月底面向中国市场独家发布，因此美国用户将无法购买。

从之前的基准测试和规格泄露中可以发现，R5 7500F 处理器采用标准 Ryzen 7000 芯片制造，而非与 AMD R5 7600 一样的 APU 芯片。

据称，AMD 最先会将该芯片带给中国的零售商和电商平台，但也会供应给 SI（系统集成商）。

从 Geekbench 跑分来看，锐龙 5 7500F 采用单 CCD 设计，具有 6 核、12 线程、6 MB L2 缓存和 32 MB L3 缓存，搭配 A620 依然可以在多线程性能方面领先于 R5 7600X，且在单线程方面成绩相当，可以说是性价比极高。

AMD R5 7500F 将适用于标准的 AM5 主板，因此它不会像此前针对中国市场的 AMD 4700S 桌面套件那样完全定制化，更像是 3500X 那种特殊 sku。

IT之家注意到，英特尔和 AMD 经常推出面向中国地区的独家产品，而且 AMD 上周还刚刚发布了仅限于美国市场的 Ryzen 5 5600X3D 芯片。

如上图所示，一般 AMD 锐龙 7000 系列芯片会集成 2CU 的核显，但这里的 R5 7500F 就像英特尔的 F 后缀处理器一样没有任何核显。

当然，即使没有核显部分也不会有太大的影响，毕竟这一部分占比很小，只有 2 个 CU、4 个 ACE 和 1 个 HWS。

因此，我们推测 AMD 只会在其低端芯片中使用这种有缺陷的 I / O Die，R7 和 R9 系列大概率是看不到 F 后缀的型号。

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