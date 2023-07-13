饿了么宣布蓝骑士保障体系升级，推出“免费上大学”等举措

IT之家 7 月 13 日消息，饿了么今日宣布对蓝骑士保障体系再次升级，推出“四大举措”与生态共进：
蓝骑士免费上大学
“百城百万”骑士驿站建设
蓝骑士基金升级
重奖社区侠
IT之家整理饿了么蓝骑士保障升级“四大举措”如下：
1、服务区
“百城百万〞驿站计划
在全国建设标准化骑士驿站，解决“吃饭难、喝水难、休息难、充电难〞。
夏季全面保障
发放清凉礼包，提供配送补贴、关怀红包、免罚权益等，“大篷车〞全国送清凉。
品牌专属权益
麦当劳、星巴克全国门店提供免费饮水，老乡鸡、永和大王等推出专属优惠
2、助推器
优化配送增收
优化路径，提高合单顺路率，让骑手顺路多送一点，提升稳定骑手小时收入。
智能设备提效
大力投放智能取餐柜以及发放智能头盔，有效提高配送效率、保障骑手安全。
3、避风港
优化配送增收
优化路径，提高合单顺路率，让骑手顺路多送一点，提升稳定骑手小时收入。
智能设备提效
大力投放智能取餐柜以及发放智能头盔，有效提高配送效率、保障骑手安全。
4、梦工厂
蓝骑士免费读大学
推出 “圆梦行动”，提供全额奖学金，让符合条件的蓝骑士免费入学、免试入学，首批开放报名学校包括：四川大学、西南科技大学和四川职业技术学院。
万元重奖“社区侠”
设置“蓝骑士社区侠”“蓝骑士社区侠特别奖〞，倡导骑手公益，共建美好社区。
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