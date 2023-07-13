名爵纯电敞篷跑车 MG Cyberster 首发亮相，售价 55000 英镑起

IT之家 7 月 13 日消息，电动跑车 MG Cyberster 此前在上海车展上以接近量产的概念车的形式亮相，今日在古德伍德速度节上正式亮相。

MG Cyberster 是自 1995 年 MG F 以来，第一款采用八角形 MG 标志的全新跑车。MG 声称，这将是世界上第一款“价格合理”的电动跑车，大幅低于现有的电动性能车。该车有两种车型，分别是后轮驱动的 309 马力的版本和四轮驱动的双电机 536 马力的版本，价格分别为 55000 英镑（IT之家备注：当前约 51.2 万元人民币）和 65000 英镑（当前约 60.5 万元人民币）。

在古德伍德速度节正式发布之前，关于该车的一些信息还无法确认，但据了解，较轻的单电机车型重约 1850 公斤，双电机版本预计会增加 135 公斤。

MG Cyberster 是一款双座敞篷车，配备电动折叠车顶，得益于前端没有发动机，该车拥有宽敞舒适的驾驶舱，还采用了剪刀门设计。

IT之家此前报道，上汽名爵 Cyberster 已在 2023 年 4 月通过工信部申报，尺寸为 4535×1913×1329mm，轴距 2690mm。新车提供后驱、四驱版本，后驱车型最大功率 231kW，四驱车型综合功率可达 400kW。

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