JBL COL 系列纤薄型柱式扬声器发布，频率范围 85Hz-20kHz

IT之家 7 月 14 日消息，JBL Professional COL 系列纤薄型柱式扬声器现已发布，共有 4 个版本，适用于会议室、演讲厅、零售店、大厅、交通中心等各种应用场景。

该扬声器内置 10° 向下倾斜设计，无需倾斜安装即可实现更佳的声音覆盖效果，低音单元位于柱形箱体下部，高音喇叭单元位于阵列顶部，可提供更大的声音覆盖范围与聆听空间；采用 70/100V 分布式扬声器线路的多抽头变压器，可切换到 8Ω 直通进行工作，适配各种需要高性能音频。

新品随附可贴墙安装的 L 型支架和超薄式的可（水平）旋转 / 倾斜墙面支架，支持 IP54 防护等级，网罩具有雨水防护层，并随附输入端子保护盖板。

该扬声器频率范围为 70/85Hz-20kHz，频率响应 105/125Hz-20/18kHz，灵敏度 86/88dB，覆盖范围：垂直方向 110°/60°、向下倾斜 10°（提供＋45°/-65° 覆盖）、水平方向 160°。

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