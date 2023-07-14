首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 智能时代>人工智能

Stability AI 遭联合创始人 Cyrus Hode 起诉，声称现任 CEO 骗取其 15% 股份

2023/7/14 7:43:54 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：故渊
评论：

IT之家 7 月 14 日消息，据路透社报道，Stability AI 联合创始人 Cyrus Hode 周四起诉这家人工智能初创公司及其 CEO Emad Mostaque，Cyrus Hode 声称 Emad Mostaque 欺骗他以共计 100 美元（约 714.98 元人民币）的价格出售了他在 Stability AI 公司中 15% 的股份

据悉，在旧金山联邦法院提起的诉讼中，Cyrus Hodes 表示，Stability AI 的现任 CEO Emad Mostac 此前告诉他，Emad Mostac 正在研究的图像生成器 Stable Diffusion “基本上毫无价值”，因此不如出售该公司的股份，以换取更多机会。Cyrus Hodes 据此认为 Emad Mostaque 欺骗了他。

Cyrus Hodes 撰写的起诉书中称，Emad Mostaque 的行为“集中体现了企业最糟糕的贪婪，简直震惊了良心”。他同时表示，在 Emad Mostaque 于 2021 年  10 月和 2022 月 5 月购买他的股份之前，Emad Mostaque 从未透露过他已经开始和风险投资公司接触。

Cyrus Hodes 希望恢复他在 Stability AI 的 15% 股份，以及要求向 Emad Mostaque 索取“涉嫌欺诈和违反信托义务”的惩罚性赔偿

IT之家经过查询得知，Stability AI 现任 CEO Emad Mostaque 的评价并不好，福布斯在此前抨击 Emad Mostaque 的 Stable Diffusion 源代码其实是另一组研究人员写的，而 Mostaque 拿了别人的作品却把自己的名字写在上面，并凭借自己过人的口头本领，让 Stability AI 摇身一变成为估值 10 亿美元的初创公司。

相关阅读：

Stable Diffusion「偷」代码建起 10 亿美元帝国？Stability AI 创始人骗局被扒皮

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：Stability AIStability Diffusion

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用