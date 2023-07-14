Stability AI 遭联合创始人 Cyrus Hode 起诉，声称现任 CEO 骗取其 15% 股份

IT之家 7 月 14 日消息，据路透社报道，Stability AI 联合创始人 Cyrus Hode 周四起诉这家人工智能初创公司及其 CEO Emad Mostaque，Cyrus Hode 声称 Emad Mostaque 欺骗他以共计 100 美元（约 714.98 元人民币）的价格出售了他在 Stability AI 公司中 15% 的股份。

据悉，在旧金山联邦法院提起的诉讼中，Cyrus Hodes 表示，Stability AI 的现任 CEO Emad Mostac 此前告诉他，Emad Mostac 正在研究的图像生成器 Stable Diffusion “基本上毫无价值”，因此不如出售该公司的股份，以换取更多机会。Cyrus Hodes 据此认为 Emad Mostaque 欺骗了他。

Cyrus Hodes 撰写的起诉书中称，Emad Mostaque 的行为“集中体现了企业最糟糕的贪婪，简直震惊了良心”。他同时表示，在 Emad Mostaque 于 2021 年 10 月和 2022 月 5 月购买他的股份之前，Emad Mostaque 从未透露过他已经开始和风险投资公司接触。

Cyrus Hodes 希望恢复他在 Stability AI 的 15% 股份，以及要求向 Emad Mostaque 索取“涉嫌欺诈和违反信托义务”的惩罚性赔偿。

IT之家经过查询得知，Stability AI 现任 CEO Emad Mostaque 的评价并不好，福布斯在此前抨击 Emad Mostaque 的 Stable Diffusion 源代码其实是另一组研究人员写的，而 Mostaque 拿了别人的作品却把自己的名字写在上面，并凭借自己过人的口头本领，让 Stability AI 摇身一变成为估值 10 亿美元的初创公司。

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