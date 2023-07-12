Stability AI 正测试 SDXL 1.0 候选版，更稳定、更高效

IT之家 7 月 12 日消息，Stability AI 公司近日准备升级推出 Stable Diffusion XL 1.0 版本更新，正在 Discord 平台上进行测试，新版本进一步提高了文本生成图像的质量。

SDXL 生成的图像

Stability AI 在其 Stability Foundation Discord 频道和 Twitter 上宣布了这条消息，IT之家在此附上新版本主要功能、特性如下：

生成速度更快、质量更高

该引擎可以更快、更可靠地生成文本，内存消耗更低，错误处理效果更好。该引擎还可以处理更长、更复杂的输入和输出，而不会影响质量或多样性。

更多控制元素，增强自定义：

用户可以根据自己的喜好和需求调整生成文本的语气、样式、长度和格式。用户在输出过程中还可以指定关键字、短语或句子来指导生成过程。

更多反馈和指导：

该引擎为用户提供有关生成的文本的更多信息和反馈，例如进度、置信度和相关性分数。引擎还会建议输出的可能改进或替代方案，例如重写、释义或总结。

更多的集成和兼容性：

该引擎可以与用户可能用于内容创建或数据分析的其他平台和工具配合使用，例如 Discord，Google Docs，WordPress 等。该引擎还可以从各种来源和格式导入和导出数据，例如文本文件、CSV 文件、JSON 文件等。

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