微软 8 月开始直接销售 Win10 IoT Enterprise LTSC 批量授权

IT之家 7 月 14 日消息，企业客户如果计划购买 Win10 IoT Enterprise LTSC 版本，此前只能通过 OEM 渠道购买，而且只能购买已预装系统的设备成品。

微软宣布自今年 8 月 1 日开始，直接向企业用户提供 Win10 IoT Enterprise LTSC 系统销售渠道，用户可以直接购买批量许可。

微软表示适用购买对象为已经购买了 Win10 IoT Enterprise LTSC，需要较长（10 年）支持周期的设备，以及不通过 OEM 购买 IoT LTSC 许可证的特殊设备。

IT之家在此翻译微软官方支持文档部分内容如下：

如果你的组织满足上述条件，并且具有与知识工作者方案无关的 IoT 用例，请从 8 月开始直接从 Microsoft 购买 Windows 10 IoT 企业版 LTSC 2021 版，通过批量许可。

Windows IoT Enterprise 专为制造业、医疗保健、零售等行业的固定功能工业使用方案而设计。

注意：Windows 10 企业版 LTSC 2021 版将继续受支持五年，并作为批量许可中的独立许可证或作为 Windows E3 / E5 订阅的一部分提供。

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