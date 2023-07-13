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微软面向 Win10 / Win11 发布动态更新：缓解 BlackLotus 漏洞、增强 WinRE 安全

2023/7/13 11:06:26 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 7 月 13 日消息，微软在昨天的补丁星期二活动日中，面向 Win10 发布了 KB5028166、面向 Win11 发布了 KB5028185 累积更新，今天再次宣布向 Win11、Win10 发布动态更新。

微软今天更新 Windows 健康控制中心页面，表示本次发布的动态更新主要部署第二阶段，进一步遏制、缓解 BlackLotus UEFI 引导套件安全漏洞，官方还发布了指南手册，引导用户安装使用。

微软本次面向 Win11 发布 KB5028312 和 KB5028314 更新，主要强化了 WinRE（Windows 恢复环境）的 SafeOS 动态更新包，简化了安全启动 DBX 吊销文件的自动部署。

这些动态更新随本月累积更新同步推送，Win11 用户可以通过 Windows Update 页面手动检查是否有可用更新。

IT之家在此附上 Microsoft Update Catalog 页面链接，有需要的用户可以点击手动下载。

Win11：

Win10：

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关键词：Win11Win10

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