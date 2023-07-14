SpaceX 组织内部股份交易，估值接近 1500 亿美元

北京时间 7 月 14 日早间消息，据报道，美国商业太空发射公司 SpaceX 是亿万富豪马斯克旗下的另外一个明星企业，最近，SpaceX 的现有持股人进行了一次股权转让交易，根据交易股价，SpaceX 的资本估值已经接近 1500 亿美元（当前约 1.07 万亿元人民币）。

近日，SpaceX 首席财务官布雷特・约翰森（Bret Johnsen）向公司现有股东发出了股份收购邀约，希望能够以每股 81 美元（当前约 580 元人民币）的价格，从这些股东手中收购价值 7.5 亿美元（当前约 53.7 亿元人民币）的股份。这份收购要约被新闻界获得。

这一次，SpaceX 公司并未发行新股、进行资本融资，而是给现有股东手中的股份提供了一次套现机会。

今年 4 月，马斯克曾表示，SpaceX 需要开拓星舰飞船、卫星和其他业务，但是公司并不准备进行新的融资来支持这些计划。

据报道，按照以往规律，SpaceX 会以一年两次的频率，组织现有股份的二级市场交易活动，这样员工和现有股东就可以卖出股份、回笼现金。

在上一次的内部交易中，SpaceX 股价为 77 美元（公司估值为 1400 亿美元），这一次的 81 美元相当于比上次上涨了 5%。对于这个消息，SpaceX 方面并未发表评论。

SpaceX 目前尚未上市。据悉，估值超过 10 亿美元的未上市公司被称为“独角兽”，SpaceX 已经超过了 1000 亿美元关口（即 10 亿美元的 100 倍），因此也被称为一家“百角兽”公司。

SpaceX 在全世界第一家推广了火箭的重复利用发射，猎鹰系列火箭表现优异，在美国卫星发射市场几乎形成了垄断性优势。

上个月，SpaceX 完成了第 200 次火箭回收，今年以来已经进行了 47 次火箭发射任务，相当于平均四天就进行一次发射。

星舰飞船是 SpaceX 又一个重大项目，计划未来把人类运送到月球和火星。该公司仍在大举投资，研发新版本星舰飞船。马斯克预计今年星舰飞船的研发开支为 20 亿美元（当前约 143.2 亿元人民币）。

之前，星舰飞船进行了第一次升空发射试验，获得一些成绩，但也暴露不少问题。未来几个月内，星舰飞船将进行第二次试验发射，目前仍然在等待美国联邦航空管理局批准。

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