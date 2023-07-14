消息称三星 Galaxy S24 Ultra 手机配 5000mAh 叠片式电池，支持 65W 快充

IT之家 7 月 14 日消息，消息源 @RGcloudS 近日发布系列推文，透露称三星 Galaxy S24 Ultra 手机将采用叠片式电池，容量为 5000 mAh，支持 65W 快充。

IT之家此前报道，三星正积极将应用于电动汽车的叠片式电池应用于手机方面，这种设计不仅能提高安全性，减少鼓包等现象，而且在相同重量 / 体积下，可以让电池容量增加 10%。

最新推文爆料称三星的叠片式电池开发已经步入正轨，但初期供应非常有限，前期可能仅适用于 Galaxy S24+ 或者 Galaxy S24 Ultra，甚至可能仅适用于 Galaxy S24 Ultra。

报道称 Galaxy S24+ 或者 Galaxy S24 Ultra 两款手机的额定电池容量均为 5000mAh，只不过 S24 Ultra 配有冷凝胶，可以支持 65W 稳定充电。

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