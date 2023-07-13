三星海外发布 98 英寸 8K Neo QLED 电视，搭载 120W 音响系统

IT之家 7 月 13 日消息，据 sammobile 报道，三星现已在韩国推出了 98 英寸 8K Neo QLED 电视，型号为 QNC990，售价为 4990 万韩元（IT之家备注：当前约 27.8 万元人民币）。

据报道，三星这款 98 英寸 Neo QLED 电视具有 8K 分辨率，采用 Mini LED 面板，支持 HDR10、HDR10+、HDR10+ 自适应、HDR10+ 游戏、HLG 等功能。此外，这款电视支持 144Hz 可变刷新率，支持 AMD FreeSync Premium Pro。它还具有防眩光涂层，可减少光源的眩光和反射。

音响方面，这款电视搭载 6.4.4 声道扬声器设置，音频输出功率为 120W，支持杜比全景声无线、Q-Symphony 3.0、对象跟踪声音、自适应声音 + 和主动语音放大器。

配置方面，该电视采用三星的 Neo Quantum Processor 8K 芯片，运行 Tizen 7.0 操作系统，支持 Bixby、Samsung Gaming Hub、Samsung TV Plus、Samsung Health、SmartThings Hub、Game Bar 3.0 和 Super Ultrawide Game View 等功能。接口包括四个 HDMI 2.1、USB、一个光纤输出、一个 RF 等。

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