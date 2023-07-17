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中邮 Hi nova 11 手机发布：搭载骁龙 778G 5G 处理器，售价 2799 元

2023/7/17 15:20:06 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 17 日消息，中邮 Hi nova 11 手机于今天下午正式发布，搭载骁龙 778G 5G 处理器，售价 2799 元

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据中邮官方介绍，Hi nova 11 手机采用轻薄机身设计，机身薄至 6.88 毫米，轻至 168 克，屏幕侧边框仅 1.59 毫米厚。该手机正面配备一块 6.7 英寸柔性 OLED 直屏，支持 120Hz 智能高刷，支持 1440 高频 PWM 调光。

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影像方面，Hi nova 11 手机前置 6000 万像素 4K 超广角镜头，支持人像虚化以及 100° 超广角拍摄；后置 5000 万像素超感知镜头以及 800 万像素超广角微距镜头。

续航方面，Hi nova 11 配备 4500mAh 电池，支持 66W 超级快充 Turbo，官方宣称“31 分钟即可充满”

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IT之家从 Hi nova 官网获悉，这款新机搭载骁龙 778G 5G 处理器，支持 5G 与 Wi-Fi 双网并发，理论峰值速率超过 4Gbps。此外，该产品还支持超级中转站和 NFC 功能。

Hi nova 11 提供 11 号色、曜金黑、雪域白三款配色，仅 8GB+256GB 一个版本，售价 2799 元，7 月 22 日 10:08 正式开售。

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关键词：Hi nova 11 手机

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