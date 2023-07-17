中邮 Hi nova 11 手机发布：搭载骁龙 778G 5G 处理器，售价 2799 元

IT之家 7 月 17 日消息，中邮 Hi nova 11 手机于今天下午正式发布，搭载骁龙 778G 5G 处理器，售价 2799 元。

据中邮官方介绍，Hi nova 11 手机采用轻薄机身设计，机身薄至 6.88 毫米，轻至 168 克，屏幕侧边框仅 1.59 毫米厚。该手机正面配备一块 6.7 英寸柔性 OLED 直屏，支持 120Hz 智能高刷，支持 1440 高频 PWM 调光。

影像方面，Hi nova 11 手机前置 6000 万像素 4K 超广角镜头，支持人像虚化以及 100° 超广角拍摄；后置 5000 万像素超感知镜头以及 800 万像素超广角微距镜头。

续航方面，Hi nova 11 配备 4500mAh 电池，支持 66W 超级快充 Turbo，官方宣称“31 分钟即可充满”。

IT之家从 Hi nova 官网获悉，这款新机搭载骁龙 778G 5G 处理器，支持 5G 与 Wi-Fi 双网并发，理论峰值速率超过 4Gbps。此外，该产品还支持超级中转站和 NFC 功能。

Hi nova 11 提供 11 号色、曜金黑、雪域白三款配色，仅 8GB+256GB 一个版本，售价 2799 元，7 月 22 日 10:08 正式开售。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。