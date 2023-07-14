百度开源旗下消息中间件 BifroMQ，可构建大规模物联网设备和消息系统

IT之家 7 月 14 日消息，百度昨日开源旗下 MQTT Broker 消息中间件 BifroMQ，该消息中间件由 Java 实现，特点是“高性能、分布式”，据称该消息中间件“被用于百度智能云物联网核心套件 IoT Core 的基础技术”。

▲ 图源 百度

据介绍，BifroMQ 采用 Serverless 架构，无缝集成了原生的多租户支持，该消息中间件源自百度物联网团队多年技术积累，旨在支持构建大规模的物联网设备连接和消息系统。

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BifroMQ 采用了负载独立子集群设计，可以“高效处理连接会话、消息转发和消息存储等工作负载”。各子集群具备“高可用性，支持横向扩展，并能灵活应对多租户场景”。

同时，BifroMQ 内置了优化的分布式存储引擎，无需依赖第三方存储中间件，即可保证性能稳定。

此外，BifroMQ 支持单机模式 Standalone、标准集群 Standard Cluster、独立工作负载集群 Independent Workload Cluster 三种部署模式，并允许通过插件进行定制，以满足不同业务需求。

性能方面，在标准测试环境中，处理大量并发消息发布时，BifroMQ 保持了较低的消息时延及较低的 CPU 使用率。

使用场景方面，百度声称，BifroMQ 可以广泛应用于各种物联网场景，包括但不限于智能家居、工业物联网、车联网和智能城市等多种领域。BifroMQ 能够为这些应用提供可靠、高性能的消息传输服务，支撑大规模设备连接和消息处理。

百度表示 BifroMQ 属于重点开源项目，BifroMQ 将在未来继续完善对 MQTT 5 的支持，他们将会投入更多的资源支持 BifroMQ 的开发，以满足更多的业务需求。

IT之家经过查询得知，在 BifroMQ 上架 GitHub 的同时，百度也公开了系列技术文档，有兴趣的小伙伴们可以进行了解。

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