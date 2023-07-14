理想重新申报 L 系列车型，生产地改为北京顺义工厂

IT之家 7 月 14 日消息，工信部昨日公示了第 373 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，申报新能源汽车产品的共有 163 户企业的 397 个型号，其中纯电动产品共 124 户企业 309 个型号、插电式混合动力产品共 26 户企业 66 个型号、燃料电池产品共 13 户企业 22 个型号。

IT之家查询车辆产品公示清单，发现理想共申报了 11 项车型，产品名称均为“插电式增程混合动力多用途乘用车”，而最大的亮点在于生产地址均修改为“北京市顺义区通顺路仁和段 18 号”。

IT之家此前报道，在工信部此前公示的第 372 批《公告》中，理想汽车已正式获批北京理想汽车有限公司公告资质，北京绿色智能工厂年内投产，获得了纯电动乘用车（含增程式电动乘用车）生产资质。此外，重庆理想汽车注销了汽车生产企业准入。

理想汽车拥有两个生产基地，分别是位于北京市顺义区的理想汽车绿色智能工厂，以及常州市武进区的理想汽车常州智能制造基地。

此前理想汽车车型均由常州基地生产，新增的北京顺义智能工厂，将于年内正式投产。

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